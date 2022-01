Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nelle monete da 2 euro (Di martedì 4 gennaio 2022) . Entrano in circolazione 3 milioni di pezzi che raffigurano i due magistrati che vennero uccisi dalla mafia nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Il tributo avviene a 30 anni dagli omicidi. Sulla faccia della moneta è incisa la famosa fotografia first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 gennaio 2022) . Entrano in circolazione 3 milioni di pezzi che raffigurano i due magistrati che vennero uccisi dalla mafiastragi di Capaci e di Via D’Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Il tributo avviene a 30 anni dagli omicidi. Sulla faccia della moneta è incisa la famosa fotografia first appeared on il Mattino di Sicilia.

