Giornata del Malato, il Papa: “Benediciamo il Signore per i progressi della scienza medica” (Di martedì 4 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi. Però mai dimenticare la singolarità di ogni Malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il Malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure”. E’ questo uno dei passaggi del Messaggio scritto da Papa Francesco in occasione della 30ma Giornata Mondiale del Malato, ricorrenza che la Chiesa celebra ogni anno l’11 febbraio, memoria delle apparizione della Madonna a Lourdes. “Anche quando ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Città del Vaticano – “ilper iche laha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi. Però mai dimenticare la singolarità di ogni, con la sua dignità e le sue fragilità. Ilè sempre più importantesua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente,sua storia, delle sue ansie, delle sue paure”. E’ questo uno dei passaggi del Messaggio scritto daFrancesco in occasione30maMondiale del, ricorrenza che la Chiesa celebra ogni anno l’11 febbraio, memoria delle apparizioneMadonna a Lourdes. “Anche quando ...

