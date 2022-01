Giocare nel campionato peruviano? Lapadula spiazza tutti e risponde così (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non escludo che un giorno giocherò nel campionato peruviano”. così Gianluca Lapadula in una lunga intervista concessa alla trasmissione sportiva “La Tribuna” di “Gol Perù” nel corso della quale ha risposto a domande sulla sua vita calcistica e privata. L’attaccante del Benevento ha ripercorso il passato ricordando i tempi in cui aiutava i genitori nella gestione di un negozio di fiori, parlando dell’esperienza nello studio, abbinata con sacrificio alla passione per il calcio, e raccontando la sua passione per la musica. La vita del ‘bambino delle Ande’ è cambiata radicalmente da quando ha accettato la convocazione del Perù, decisione che si pente di non aver assunto già prima: “Non sono solito avere rimpianti e non rimpiango nemmeno di aver vestito la maglia azzurra prima di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non escludo che un giorno giocherò nel”.Gianlucain una lunga intervista concessa alla trasmissione sportiva “La Tribuna” di “Gol Perù” nel corso della quale ha risposto a domande sulla sua vita calcistica e privata. L’attaccante del Benevento ha ripercorso il passato ricordando i tempi in cui aiutava i genitori nella gestione di un negozio di fiori, parlando dell’esperienza nello studio, abbinata con sacrificio alla passione per il calcio, e raccontando la sua passione per la musica. La vita del ‘bambino delle Ande’ è cambiata radicalmente da quando ha accettato la convocazione del Perù, decisione che si pente di non aver assunto già prima: “Non sono solito avere rimpianti e non rimpiango nemmeno di aver vestito la maglia azzurra prima di ...

