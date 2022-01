Giniel De Villiers | omissione di soccorso dopo aver travolto un motociclista

(Di martedì 4 gennaio 2022) Puntuali come la polvere alzata nelle dune dovuta al passaggio dei bolidi della Dakar 2022, ecco le prime controversie di questa competizione così affascinante ed emozionante.la scoperta della squalifica sospesa commissionata a Nasser Al-Attiyah della Toyota per il data logger scollegato, la casa nipponica si prepara a combattere un’altra accusa ancor più grave.De, infatti, è accusato didi. Ecco cosa è successo e tutti i risvolti di questa incresciosa situazione.Dedi: ecco cosa è successo Una rincorsa forsennata quella diDeche,accumulato un ritardo di ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : Giniel De Villiers é risultato positivo al COVID-19. Il sudafricano ha tempo sino al 29 dicembre per raggiungere la… - motorionline : #Dakar | #Covid_19, Giniel de Villiers rischia di non prender parte alla #Dakar2022, anche se da #ToyotaGazooRacing… - OA_Sport : #Dakar2022, Giniel de Villiers positivo al Covid-19, a rischio la sua 19a partecipazione alla corsa più dura del mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giniel Villiers

Il pilota ToyotaDenella tappa di ieri è stato protagonista di un episodio increscioso. Il pilota sudafricano nella prima tappa aveva accumulato oltre mezz'ora di ritardo nei confronti del compagno di ...... Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) sesto a poco meno di quaranta secondi da Roma, Henk Lategan settimo edeottavo, entrambi in forze a Toyota Gazoo Racing. Chiude la top ten ...Sainz regala il primo successo di tappa all'Audi, battendo di pochi secondi il pilota ufficiale della Toyota Henk Lategan. Terzo posto per Peterhansel, mentre crolla Loeb a causa della rottura dell'al ...Giniel De Villiers ha investito il motociclista cileno Cesar Zumaran senza prestare soccorso: per questo motivo è stato penalizzato al termine della Tappa 2 con 5 minuti da aggiungere al suo tempo com ...