Gigi D’Alessio: va a gonfie vele la relazione con Denise Esposito. Rivelato il nome della donna più importante della sua vita (Di martedì 4 gennaio 2022) Gigi D’Alessio. Grande interesse per il cantante partenopeo, al momento contagiato dal Covid19. Il 2022 sarà un anno fortunato con uno sguardo sempre al passato Il 2021 non si è concluso nel migliore dei modi per Gigi D’Alessio. È stato lo stesso cantante partenopeo a rivelarlo ufficialmente sul suo personale profilo Instagram con un video messaggio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022). Grande interesse per il cantante partenopeo, al momento contagiato dal Covid19. Il 2022 sarà un anno fortunato con uno sguardo sempre al passato Il 2021 non si è concluso nel migliore dei modi per. È stato lo stesso cantante partenopeo a rivelarlo ufficialmente sul suo personale profilo Instagram con un video messaggio L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

maremmimpestata : @teoremadipeters Io di Gigi D’Alessio. Fiera - radiocalabriafm : Gigi D'Alessio feat Bianca Atzei - Torna a Surriento - wayvlovebott : il nuovo album dei wayv per me può essere in qualsiasi lingua (tranne in coreano dio risparmiaci) basta che siano i… - radiofmfaleria : GIGI D'ALESSIO - Non dirgli mai - annetteakuma : RT @believeinmusic_: io per il capodanno in tv di questa sera non accetto l’assenza di gigi d’alessio quindi proporrei di mandare in onda l… -