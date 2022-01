Giarrusso si candida a governatore. “Pronto alle primarie in Sicilia”. L’eurodeputato M5S spiega a La Notizia la sua decisione: “La Regione è in ginocchio, uniti possiamo risollevarla” (Di martedì 4 gennaio 2022) Da quando ho lasciato un lavoro ed una posizione di assoluto rilievo per dedicarmi al progetto politico del Movimento cinque stelle sposandolo con tutto me stesso, ho attraversato momenti entusiasmanti e conosciuto un’umanità talmente pulita, gioiosa, autenticamente onesta e desiderosa di cambiamento da sentire in cuor mio sempre di aver fatto la cosa migliore che potessi fare per i miei concittadini. LA PROSPETTIVA. Emozioni a cui da pochi giorni si somma la più grande delle emozioni che possa provare un essere umano, quella di diventare genitore. Io non solo voglio, ma esigo che mio figlio cresca in una Regione ed in un paese che siano autenticamente antimafiosi, puliti, gestiti con onestà e competenza, e nei quali Tutti i nuovi nati abbiano l’opportunità di realizzarsi come esseri umani, partendo alla pari con gli altri. Negli ultimi venticinque anni questo non è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Da quando ho lasciato un lavoro ed una posizione di assoluto rilievo per dedicarmi al progetto politico del Movimento cinque stelle sposandolo con tutto me stesso, ho attraversato momenti entusiasmanti e conosciuto un’umanità talmente pulita, gioiosa, autenticamente onesta e desiderosa di cambiamento da sentire in cuor mio sempre di aver fatto la cosa migliore che potessi fare per i miei concittadini. LA PROSPETTIVA. Emozioni a cui da pochi giorni si somma la più grande delle emozioni che possa provare un essere umano, quella di diventare genitore. Io non solo voglio, ma esigo che mio figlio cresca in unaed in un paese che siano autenticamente antimafiosi, puliti, gestiti con onestà e competenza, e nei quali Tutti i nuovi nati abbiano l’opportunità di realizzarsi come esseri umani, partendo alla pari con gli altri. Negli ultimi venticinque anni questo non è ...

