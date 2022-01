Gianni Morandi squalificato da Sanremo | l’ipotesi che scuote il Festival

(Di martedì 4 gennaio 2022)potrebbe incorrere in qualche sanzione: un episodio simile è successo a Fedez lo scorso annosarà uno dei big deldiin programma dall’1 al 5 febbraio. Il cantautore bolognese, dopo l’esperienza di 11 anni fa da presentatore, quest’anno sarà in gara con Apri tutte le porte, brano scritto da Lorenzo Jovanotti.(Getty Images)Secondo quanto riportato da All Music Italia, nella mattina di oggi, 4 gennaio, sulla propria pagina Facebook sarebbe stato caricato per errore un video dove si sente la canzone, rimosso successivamente. Com’è noto i brani che vengono presentati aldevo essere rigorosamente inediti e non possono essere escoltati dal pubblico fino ...

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - sahlofoli : il fatto che Gianni Morandi rischi la squalifica è il segnale che questo 2022 si prospetta già un altro anno di merda - melizzi_giulia : RT @aleferaz: il fatto che abbia fatto la squadra del fantasanremo due giorni fa con gianni morandi capitano e ora gianni sia a rischio squ… - MargheritaFusa1 : ??Comportamenti...nell'era dei social network! -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Un errore potrebbe costare caro ache ora rischia l'esclusione da Sanremo. Il brano Apri tutte le porte , scritto per il cantante da Jovanotti , secondo il regolamento del festival dovrebbe essere eliminato dalla gara ....push({});è a rischio squalifica da Sanremo 2022: la sua canzone, Apri tutte le porte, è stata ascoltata per pochi secondi in un video sui social. Tra poco meno di un mese inizierà Sanremo 2022, ...Gianni Morandi è a rischio squalifica da Sanremo 2022: la sua canzone, Apri tutte le porte, è stata ascoltata per pochi secondi in un video sui social.Com’è noto i brani che vengono presentati al Festival devo essere rigorosamente inediti e non possono essere escoltati dal pubblico fino alla prima esibizione. Il post sarebbe ...