Gianni Morandi squalificato da Sanremo 2022? Era già successo | ecco com’è andata a finire

(Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rischia grosso.da? L’errore può costargli caro.i casi analoghi: come andò a. Una leggerezza potrebbe costare cara a, uno dei cantanti tra i più amati in assoluto in Italia. ‘L’eterno ragazzo’ si appresta a partecipare, come concorrente, alla nuova edizione del Festival di, tuttavia un

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Gianni Morandi a rischio esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. Il suo brano 'Apri tutte le porte', infatti, è stato in parte pubblicato ieri sui social. Sulla pagina ...Si prospetta lo spettro della squalifica dal 72° Festival di Sanremo per Gianni Morandi? L'interrogativo circola in rete da questa mattina dopo che il cantante ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, un post con il backstage della canzone che sarà in gara 'Apri tutte le porte'. SANREMO. Gianni Morandi rischia di essere escluso dalla prossima edizione di Sanremo. Il cantante ha pubblicato per errore un video in cui si sentiva un frammento del brano "Apri tutte le porte", scritto da Jovanotti per lui, è stato pubblicato per errore sul suo profilo social (e poi subito rimosso). Secondo il regolamento, un frammento del brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti per lui, è stato pubblicato per errore sul suo profilo social (e poi subito rimosso).