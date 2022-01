Gianni Morandi a rischio squalifica da Sanremo. Cosa è successo (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi rischia la squalifica al Festival di Sanremo: il motivo è legato alla pubblicazione per errore di un video contenente l’inedito in gara nella kermesse, dal titolo Apri tutte le porte. Gianni Morandi a rischio squalifica da Sanremo Gianni Morandi avrebbe pubblicato sulla propria pagina Facebook un video backstage in cui era presente gran L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 gennaio 2022)rischia laal Festival di: il motivo è legato alla pubblicazione per errore di un video contenente l’inedito in gara nella kermesse, dal titolo Apri tutte le porte.daavrebbe pubblicato sulla propria pagina Facebook un video backstage in cui era presente gran L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - DisBruna : RT @ariascontrosa: se hai visto gianni morandi spoilerare la canzone no you didn’t - xantoniassmile_ : RT @FantaSanremo: Siamo pronti alla battaglia se le cose si dovessero mettere male. Gianni Nazionale deve essere sul palco dell'Ariston a #… - raswiftie : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… -