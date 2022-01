Giannelli (Anp): non sosteniamo la retorica della scuola in presenza a tutti i costi (Di martedì 4 gennaio 2022) Antonello Giannelli, Presidente nazionale dell’ANP, al temine della odierna riunione col Ministro Bianchi dichiara: “Al Ministro abbiamo ribadito che crediamo fermamente nella maggior efficacia della didattica in presenza rispetto a quella a distanza. Ma, proprio per questo, non sosteniamo acriticamente la retorica della ‘scuola in presenza’ a tutti i costi. Il rischio concreto è quello di riprendere le attività didattiche in presenza senza i supporti necessari per fronteggiare un contesto pandemico sempre più difficile per la gestione del servizio”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Antonello, Presidente nazionale dell’ANP, al temineodierna riunione col Ministro Bianchi dichiara: “Al Ministro abbiamo ribadito che crediamo fermamente nella maggior efficaciadidattica inrispetto a quella a distanza. Ma, proprio per questo, nonacriticamente lain’ a. Il rischio concreto è quello di riprendere le attività didattiche insenza i supporti necessari per fronteggiare un contesto pandemico sempre più difficile per la gestione del servizio”. L'articolo .

