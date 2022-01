Gianna Nannini punta al Quirinale: 'Mi candido a presidente della Repubblica Italiana' (Di martedì 4 gennaio 2022) Chissà se il ruggito della rocker senese arriverà fino alle porte del Quirinale. Ma i tempi sono maturi... "Buongiorno, colgo questa occasione di una voce al femminile come presidente della Repubblica ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Chissà se il ruggitorocker senese arriverà fino alle porte del. Ma i tempi sono maturi... "Buongiorno, colgo questa occasione di una voce al femminile come...

Advertising

spiritofmysoul_ : È da stamattina che ho in testa la voce di Gianna Nannini che canta FENOMENALEEE, pur non avendo mai ascoltato la canzone per intero. - ANNAQuercia : amandoti- dal vivo -Gianna Nannini - ANNAQuercia : BELLO E IMPOSSIBILE - DAL VIVO - GIANNA NANNINI - CiniLetizia : Gianna Nannini punta al Quirinale: 'Mi candido a presidente della Repubblica Italiana' - Luce_news : Il ruggito della rocker, Gianna Nannini punta al Quirinale: “Mi candido a presidente della Repubblica” -