GfVip | Valeria Marini si sfoga con Giacomo Urtis | ' Adesso fai coppia con Soleil'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)sembra non sopportare più, suo compagno di gioco al GF Vip. La showgirl è esplosa più volte contro il chirurgo dei vip e pare non essere più disposta a farcon lui. ...

Marini sembra non sopportare più Giacomo Urtis, suo compagno di gioco al GF Vip. La showgirl è esplosa più volte contro il chirurgo dei vip e pare non essere più disposta a far coppia con lui. ...... Perché vorrei fuori Nathaly? Lei quando è entrata ha "mirato" subitodicendole "pazza". ... ViperissimaGrande Fratello Vip Trash Tommaso Zorzi GIF from ViperissimaGrande Fratello ...Valeria Marini sembra non sopportare più Giacomo Urtis, suo compagno di gioco al GF Vip. La showgirl è esplosa più volte contro il chirurgo dei vip e pare non essere ...C'è stato l'ennesimo litigio all'interno della casa del GF Vip 6, e questa volta un concorrente ha minacciato di dare l'addio.