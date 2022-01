Gf Vip | su Miriana pesanti accuse | l’ex marito Pago furioso | annuncia querele con un post

(Di martedì 4 gennaio 2022) Per la showgirl napoletanaTrevisan la puntata Live di ieri sera è stata molto dura, soprattutto quando Katia Ricciarelli (ma anche Soleil) ha tirato in ballo il figlio dicendogli “E tu saresti una madre?”; ma anche quando Alfonso Signorini ha fatto vedere un clip dove si è visto Giacomo Urtis lasciarsi andare ad affermazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” La verità di Serena sul rapporto conLe anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a ...

Grande FratelloTrevisan travolta dalle accuse al GF, su Instagram la furi[...] Non c'è pace perTrevisan nella Casa: al Grande Fratellola concorrente al cen [...] Il ......'sfigata' visto che quest'anno lì ha piovuto come non succedeva da anni) e al 'Grande Fratello' ...Trevisan , sono stati apprezzatissimi. Sui social hanno tutti decretato che la sua ...Sonia Bruganelli si trova in vacanza a Dubai (tra l’altro è stata un po’ ‘sfigata’ visto che quest’anno lì ha piovuto come non succedeva da anni) e al ‘Grande Fratello Vip’ la sua poltrona è stata occ ...Katia Ricciarelli continua a essere presa di mira dal web per le sue frasi poco eleganti nei confronti degli altri vipponi. Puntata al veleno ieri al Gf Vip, dopo le accuse rivolte a Miriana Trevisan.