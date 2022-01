GF Vip | Pago su tutte le furie | difende la ex Miriana su Instagram

Leggi su dilei

(Di martedì 4 gennaio 2022) Se c’è una scena a cui non avremmo mai voluto assistere al GF Vip 6 è quella del duro scontro traTrevisan e alcune Vippone che, nella puntata del 3 gennaio, non sono state proprio “tenere” con la coinquilina. La stessa scena che ha fatto infuriare, ex marito della showgirl con la quale è rimasto in ottimi rapporti, anche per via del figlio nato dal loro grande amore. Perché la famiglia va difesa sempre e comunque, a prescindere da come vanno le cose e questo il cantante lo sa bene. Lo sfogo disuIl GF Vip è un gioco, su questo non ci piove, ma c’è un limite che non andrebbe mai oltrepassato e il cantante lo ha spiegato senza mezzi termini su, dove ha condiviso una stories che esprime tutta la sua amarezza e la sua rabbia per quanto accaduto. “Le parole ...