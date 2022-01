GF vip | Miriana Trevisan litiga con Katia Ricciarelli | “Basta | me ne vado”

Leggi su diredonna

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il Grande Fratello vip 2022 è cominciato con una frattura fra le donne della casa. Durante la puntata del 3 gennaio, il nuovo anno si è aperto con un’aspra lite fra due concorrenti:. L’ex ballerina di Non è la Rai si è sentita molto offesa dalle parole della cantante lirica che, a detta sua, l’avrebbe messa in cattiva luce, giudicandola per l’avvicinamento sentimentale avuto prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli, all’interno del reality. “Io sono da sola. Sono una donna adulta. Sono stata offesa anche davanti a Barù. Mi ha dato della poco di buono. Mi sono comportata in maniera egregia. Mi ha offesa come madre un sacco di volte. Per te C’è sempre stato amore incondizionato da parte mia ed il pubblico da casa l’ha sempre notato. Ti ho sempre ascoltato. Mi hai tradita te”, ...