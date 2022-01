GF Vip, Lulù Selassié come un treno su Soleil Sorge: spiffera tutto durante la pubblicità (Di martedì 4 gennaio 2022) Lulù Selassié ha decisamente tirato fuori gli artigli al GF Vip 6. La principessa/fatina/fidanzata di Manuel Bortuzzo è più agguerrita rispetto all’inizio del reality show e non ha paura di affrontare anche in diretta le coinquiline, anche se più grandi di lei come Katia Ricciarelli. E già la scorsa settimana aveva dato un assaggio di quanto fosse arrivata al limite con certi loro atteggiamenti. “Aggredisci tutti, io non ho paura di te”, aveva detto Lulù Selassié a Soleil Sorge nella precedente diretta. E lunedì 3 gennaio 2022, nel corso della prima puntata dell’anno che è stata più movimentata che mai, la princess è tornata all’attacco. Lulù Selassié smaschera la coinquilina durante la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)ha decisamente tirato fuori gli artigli al GF Vip 6. La principessa/fatina/fidanzata di Manuel Bortuzzo è più agguerrita rispetto all’inizio del reality show e non ha paura di affrontare anche in diretta le coinquiline, anche se più grandi di leiKatia Ricciarelli. E già la scorsa settimana aveva dato un assaggio di quanto fosse arrivata al limite con certi loro atteggiamenti. “Aggredisci tutti, io non ho paura di te”, aveva dettonella precedente diretta. E lunedì 3 gennaio 2022, nel corso della prima puntata dell’anno che è stata più movimentata che mai, la princess è tornata all’attacco.smaschera la coinquilinala ...

