GF Vip | Katia spiazza | «Lulù vai a scuola al tuo Paese» La Selassié è una furia | «Io sono nata in Italia» – Video

(Di martedì 4 gennaio 2022)Ricciarelli - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Lo spettro del razzismo torna ad animare le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, già piuttosto agitata dopo la “turbolenta” puntata di ieri sera. Lo “sfondone” – e non è la prima volta – arriva daRicciarelli, che invitaa tornarsene nel suo; tutti sanno che la ragazza dalle origini etiopi è in realtàe cresciuta in. “Vai atu, al tuovai a, che forse non t’hanno insegnato niente“ è l’affondo della Ricciarelli nei confronti della, che nel frattempo stava discutendo con Soleil Sorge. La “principessa”, sentitasi offesa, va così su tutte le furie e inveisce contro la soprano: “Io ...

maccarimiranda : RT @Claus_mlv: @Rosa52230421 Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! https://t.co… - chaosyota : Firmiamo perché siamo PIENI E PIENE dei messaggi d’odio razziale, omofobo e misogino di questa persona. #gfvip - elica3001 : RT @GiustiGiust18: #FUORIKATIA #GFVIP Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! htt… - Paola79399681 : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - GiustiGiust18 : #FUORIKATIA #GFVIP Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

SOLEIL PUNGE MIRIANA AL GF/ Biagio la difende: "Basta chiamarla mantide!" In ballo c'è ancheRicciarelli , che secondo il pubblico ha avuto un comportamento razzista proprio nei confronti ...Il quesito era uno soltanto: durerà oppure naufragherà non appena i riflettori del Grande Fratellocesseranno di illuminare la loro coppia?si è detta pessimista, Sophie invece è più ...Sponsor in fuga dalla Casa del Grande Fratello Vip per “colpa” dei comportamenti di Katia Ricciarelli? Ecco come stanno le cose.Sul suo profilo Instagram, Clarissa ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non replicare a quanto sentito: 'A volte è meglio tacere. Il mio silenzio lo avete capito, e questo è ciò che mi interessa ...