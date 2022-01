GF Vip | Katia spiazza | «Lulù vai a scuola al tuo Paese» La Selassié è una furia | «Io sono nata in Italia» – Video

(Di martedì 4 gennaio 2022)Ricciarelli - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Lo spettro del razzismo torna ad animare le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, già piuttosto agitata dopo la “turbolenta” puntata di ieri sera. Lo “sfondone” – e non è la prima volta – arriva daRicciarelli, che invitaa tornarsene nel suo; tutti sanno che la ragazza dalle origini etiopi è in realtàe cresciuta in. “Vai atu, al tuovai a, che forse non t’hanno insegnato niente“ è l’affondo della Ricciarelli nei confronti della, che nel frattempo stava discutendo con Soleil Sorge. La “principessa”, sentitasi offesa, va così su tutte le furie e inveisce contro la soprano: “Io ...

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - Angelo27307626 : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - senzchicca : RT @GHINODITACCO18: Ma secondo voi cosa spinge un soprano al tempo famoso come Katia Ricciarelli a partecipare a quella cagata di trasmissi… - gipsyfrancis : - Antonel03057053 : RT @AnnaMar85381733: @tweetimpicci È una vergogna sia x gli autori che x il conduttore due metri e due misure.... questa è la giustizia ita… -

Urla controRicciarelli fuori dal GF/ Manila sconvolta "Percezione diversa" La cantante lirica ha suscitato il malumore anche di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello2021, ...Jessica e Lulù Selassiè chiedono squalifica diRicciarelli/ "Fuori dal GF!"Ricciarelli ha definito Giacomo Urtis come una donna per far capire al nuovo ingresso della casa, Kabir ...GF Vip, Nathaly Caldonazzo criticata da Carmen Russo: "Non mi piacciono le bugie" Continua a non correre buon sangue tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo ...Gieffini ed ex pronti alla rivolta se Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip non interverranno contro Katia Ricciarelli ...