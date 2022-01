Gf Vip | Katia Ricciarelli Rischia la Denuncia!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 4 gennaio 2022) Potrebbe presto arrivare una bella denuncia per la nostra. Le pesanti accuse riservate nell’ultima diretta a Miriana Trevisan, non sono per nulla piaciute a Pago, l’ex marito della showgirl campana. Il cantante ha deciso di rivolgersi agli avvocati per tutelare non solo l’ex moglie ma anche il loro figlio Nicola. Questa volta le parole al veleno di Missle potrebbero costare caro. Ma ecco tutto quello che è accaduto nelle scorse ore nella Casa di Cinecittà!supera il limite con Miriana Nell’ultima puntata del Gf Vip del 2022 non ci si è fatto mancare nulla. Liti, offese, insulti, provocazioni di ogni genere. Tanto per iniziare bene l’anno. In puntata c’è stato un ampio spazio dedicato a Miriana Trevisan. La showgirl è stata attaccata non solo nei giorni da ...