GF Vip | Katia e Soleil offendono Lulù dopo la puntata | ecco come l’hanno soprannominata parlando di Manuel

Al GF Vip Katia Ricciarelli e Soleil Sorge non risparmiano mai critiche a Lulù e alla sua storia con Manuel Bortuzzo. Anche ieri notte, dopo la puntata, le due concorrenti ne hanno dette di tutti i colori. Ma quale sarà stato stavolta l'oggetto del loro parlare? Cosa avrà fatto mai la Selassié? Manuel e Lulù, al GF Vip, sembrano molto innamorati: le critiche di Soleil e Katia Ricciarelli, però, non si fanno certo attendere.

