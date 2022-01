GF Vip, insulti e illazioni su Miriana. L’ex Pago annuncia azioni legali contro alcuni concorrenti (Di martedì 4 gennaio 2022) Miriana Trevisan - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Quella di ieri sera – qui la cronaca della diretta minuto per minuto – è stata una puntata del Grande Fratello Vip tosta per Miriana Trevisan, costretta ad incassare accuse pesanti che vanno ben oltre il gioco. Nonostante la “vippona” abbia reagito colpo su colpo, c’è chi fuori dalla casa è pronto a difenderla nelle sedi opportune; L’ex marito Pago annuncia infatti azioni legali. Ma andiamo con ordine. Miriana in puntata è stata accusata senza mezzi termini di usare il figlio a proprio piacimento, come se l’essere madre possa in qualche modo tornarle utile e ben figurare all’interno del reality. Le sue titubanze con Nicola Pisu prima e l’intimità con Biagio D’Anelli poi sono state viste da ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 gennaio 2022)Trevisan - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Quella di ieri sera – qui la cronaca della diretta minuto per minuto – è stata una puntata del Grande Fratello Vip tosta perTrevisan, costretta ad incassare accuse pesanti che vanno ben oltre il gioco. Nonostante la “vippona” abbia reagito colpo su colpo, c’è chi fuori dalla casa è pronto a difenderla nelle sedi opportune;maritoinfatti. Ma andiamo con ordine.in puntata è stata accusata senza mezzi termini di usare il figlio a proprio piacimento, come se l’essere madre possa in qualche modo tornarle utile e ben figurare all’interno del reality. Le sue titubanze con Nicola Pisu prima e l’intimità con Biagio D’Anelli poi sono state viste da ...

