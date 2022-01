Gf Vip 6 | Pago annuncia azioni legali contro Giacomo Urtis!

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera nella diretta del Grande Fratello Vip 6 gli autori hanno deciso di smascherare tutti i concorrenti. AncheUrtis è finito nel mirino delle clip incriminanti grazie alle sue dichiarMiriana Trevisan che già non erano passate inosservate al popolo di Twitter, sempre pronto a notare ogni dinamica e pettegolezzo. Che cos’ha dettoUrtis? Nella scorsa puntataUrtis ha commentato Miriana Trevisan mentre si parlava di lei. Parole sussurrate a Soleil Sorge a metà tra italiano e spagnolo per non farsi sentire dagli autori in cui accusava la donna di “farsi comprare con scarpe da 30 mila euro“. Alfonso Signorini mostra la clip incriminata durante la diretta: Una confidenza difatta a Soleil… si parla di Miriana. Che resta totalmente ...

, ex marito di Miriana Trevisan, è intervenuto sui social network dopo le accuse rivolte alla ...da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Ecco ...A minacciare azioni legali verso alcuni Vipponi non è solo, ex marito di Miriana Trevisan . Anche la showgirl, ignara della reazione del padre di suo ... 2022 Il chirurgo dei, con imbarazzo, ...Dopo l'ultima puntata del GF Vip, di cui la Trevisan è stata protagonista, è intervenuto il suo ex marito. Ecco contro chi e perché ...Puntata difficile ieri per Miriana Trevisan. L'ex di Non è la Rai ha tenuto a stento le lacrime dopo le dichiarazini di Giacomo Urtis sul suo conto che Alfonso Signorini ha mandato ieri ...