Gf Vip 6, nuovo attacco di Katia Ricciarelli a Lulù Selassié: "Vai a scuola al tuo paese!". Miriana Trevisan minaccia di ritirarsi (Di martedì 4 gennaio 2022) Miriana Trevisan ha minacciato di abbandonare la Casa del Gf Vip 6 per colpa di Katia Ricciarelli. Già ieri sera le due avevano avuto modo di discutere durante l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, sempre ieri, Katia ha avuto modo di litigare anche con Lulù Selassié che è stata chiamata dalla cantante "scimmia". A scatenare l'ira di Miriana ci ha pensato un racconto di Lulù: Io stavo parlando con Soleil e le ho detto "Vai a scuola, stupida". Katia mi ha sentito e mi fa "ma vacci tu a scuola, al tuo paese, che forse non ti hanno insegnato niente". Durante il litigio tra Lulù e Soleil, dunque, Katia ...

