GF Vip 6 | Katia Ricciarelli a Lulù Selassié | vai a studiare nel tuo paese | non ti hanno insegnato niente

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 gennaio 2022)ancora protagonista in negativo del Grande Fratello Vip 6: il soprano ha fatto riferimento in maniera dispregiativa alle origini etiopi di. Al Grande Fratello Vip 6 scoppia la grana razzista dopo una frase dicontro: il soprano, che ha litigato con la ragazza per tutta la giornata, ha invitato la principessina a tornare aal suo, facendo riferimento alle origini etiopi della ragazza. Anche oggi su Twitter tra gli hashtag in tendenza c'è #fuori, che ha sostituito il #out che ha imperversato nei giorni scorsi. Le ire del web sono tutte contro, il ...