GF Vip 6, gli sponsor abbandonano per protesta contro Katia Ricciarelli (Di martedì 4 gennaio 2022) sponsor in fuga dalla Casa del Grande Fratello Vip 6: questo è quello che si evince da quando successo negli scorsi giorni, quando gli autori hanno convocato i concorrenti nel Confessionale ordinando loro di svuotare alcuni stand presenti nelle varie stanze. Stando da quanto emerge, ciò è dovuto al fatto che alcuni brand hanno deciso di ritirarsi come protesta contro gli autori che non hanno preso provvedimenti contro il comportamento di Katia Riccarelli e contro le numerose frasi omofobe, sessiste e denigranti uscitele dalla bocca.

