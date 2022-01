Gf Vip 6, ecco gli ascolti della trentunesima puntata (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella serata di ieri, 3 gennaio 2022, è andata in onda la trentunesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha trattato per la maggiore il tema sentimentale. Al centro dell’attenzione infatti, l’amore sbocciato, o quasi, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con Soleil Sorge come terzo incomodo. Altro argomento di discussione, le strategie che si sono realizzate in Casa, in particolare nei gruppi capitanati da una parte da Katia Ricciarelli e da Gianmaria Antinolfi dall’altra. Duri scontri si sono scatenati tra il soprano e la showgirl Miriana Trevisan. Ad avere la peggio nelle votazioni, Eva Grimaldi che ha dovuto lasciare la Casa, mentre Barù si è aggiudicato il titolo di preferito da parte delle opinioniste. Ma arriviamo ai dati Auditel. La ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella serata di ieri, 3 gennaio 2022, è andata in onda lasesta edizione del Grande Fratello Vip. Il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha trattato per la maggiore il tema sentimentale. Al centro dell’attenzione infatti, l’amore sbocciato, o quasi, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con Soleil Sorge come terzo incomodo. Altro argomento di discussione, le strategie che si sono realizzate in Casa, in particolare nei gruppi capitanati da una parte da Katia Ricciarelli e da Gianmaria Antinolfi dall’altra. Duri scontri si sono scatenati tra il soprano e la showgirl Miriana Trevisan. Ad avere la peggio nelle votazioni, Eva Grimaldi che ha dovuto lasciare la Casa, mentre Barù si è aggiudicato il titolo di preferito da parte delle opinioniste. Ma arriviamo ai dati Auditel. La ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, ecco gli ascolti della trentunesima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 3 gennaio… - infoitcultura : Gf Vip, lite tra Soleil Sorge e Lulù Selassié per il cibo: ecco cosa è successo - rossycody : @Noemi11202906 Ecco sbagliate quando pensate che votano i follower..e per me miriana è una delle poche vip che ci S… -