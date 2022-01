GF Vip 6, “Adesso basta!”: all’ennesima parolaccia di Lulù Selassié, Signorini sbotta (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 è stata decisamente infuocata e una delle protagoniste delle varie liti è stata Lulù Selassié, che si è lasciata sfuggire molte parolacce. all’ennesima – un “por*a tr**a” che si è sentito distintamente mentre la principessa etiope lasciava la sala led dopo le nomination – Alfonso Signorini è sbottato. “Ora basta” ha detto irritato e scandalizzato, “non si può andare avanti così, bisogna prendere dei provvedimenti, sennò davvero io non vado avanti”. Gli autori lo ascolteranno? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Miriana etichettata come una poco di buono: interviene Pago, azioni legali in arrivo In difesa della Trevisan, offesa dalle parole di Katia Ricciarelli, l’ex storico annuncia provvedimenti legali ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 è stata decisamente infuocata e una delle protagoniste delle varie liti è stata, che si è lasciata sfuggire molte parolacce.– un “por*a tr**a” che si è sentito distintamente mentre la principessa etiope lasciava la sala led dopo le nomination – Alfonsoto. “Ora basta” ha detto irritato e scandalizzato, “non si può andare avanti così, bisogna prendere dei provvedimenti, sennò davvero io non vado avanti”. Gli autori lo ascolteranno? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Miriana etichettata come una poco di buono: interviene Pago, azioni legali in arrivo In difesa della Trevisan, offesa dalle parole di Katia Ricciarelli, l’ex storico annuncia provvedimenti legali ...

Advertising

KMacelloni : @Marco39384496 Ma il percorso di che scusa? Io valuto per quello che vedo adesso e scusate non sono una ragazzina c… - tossica8 : Ma adesso fanno i balletti a fine serata per i vip così che non finiscano nel dimenticatoio? spoiler: già non si sanno più i nomi #gfvip - irenebdj1 : @GrandeFratello Ma il provvedimento lo dovevate fare dal inizio con Soleil e Katia,non adesso che vedete i fan di L… - Vainer_Bo : Adesso c'è poco da dire e sa fare è inevitabile le Selassie in nomination.... Elementare Watson ! Questo GF Vip và a contrario... #GFvip - upernigotti60 : @oppininews Manca FRA al gf vip, quello sì che è stato meraviglioso.Mentre questo che va in onda adesso per i conco… -