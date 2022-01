Gergely Homonnay era un grande oppositore di Orbán | ma i media parlano della sua omosessualità

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sono bastati i primi articoli sulla morte dell’ungherese, avvenuta nella tarda mattinata di Capodanno a Roma, per dare il via ieri sul web a una progressiva valanga di narrazioni contradditorie tra di loro ed erronee nei dati: dall’età del deceduto, indicato come un cinquantatreenne, all’orario e al luogo, in cui si è verificato il drammatico fatto, diversamente indicato ora quale circolo sportivo ora quale luogo d’incontri gay ora quale Bananon Club in zona San Giovanni. Affermazione, quest’ultima, in cui s’è confuso il nome di un circolo esistente fino allo scorso anno – nome sopravvissuto quale contrassegnante la serata a tema del venerdì – negli stessi locali del civico di via Pontremoli occupati dalla sauna Adam e gestiti dall’omonima associazione di promozione sociale. Sauna, nel cui bagno turco l’affascinante quarantaseienne ...

"Morte come conseguenza di altro reato". Per questa fattispecie la Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione alla morte di, scrittore ungherese residente a Roma, trovato morto in un club privato nella zona di piazza San Giovanni all'alba del primo gennaio. In base a quanto accertato, accanto al corpo dell'...Le cause del decesso dello scrittore ungherese trovato morto a Roma saranno stabilite dalle indagini. Ma i giornali, soprattutto quelli del suo Paese, si sono già concentrati sulle sue frequentazioni ...Il pmLuca Guerzoni ha aperto un fascicolo sulla morte di Gergely Homonnay, 52enne scrittore ungherese trovato senza vita la mattina del primo gennaio in un club privato nel quartiere San Giovanni, a R ...