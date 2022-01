Gelo russo Se Putin chiude i rubinetti del gas europeo

Leggi su formiche

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sarà un’Epifania al freddo in Ucraina. Così ha deciso Gazprom: il colosso di Stato del gasha tagliato i livelli di transito giornaliero del gas verso l’Europa attraverso l’Ucraina a 50 milioni di metri cubi. È quasi un record, avvisa su Facebook l’amministratore delegato dell’operatore del Sistema di trasporto del gas (Gts) ucraino Sergiy Makogon, spiegando che il transito previsto dal contratto quinquennale siglato con Gazprom nel dicembre del 2019 prevedeva 109.6 milioni di metri cubi, “Gazprom non ci ha informato sulle ragioni del taglio”. Da Kiev puntano il dito contro il Cremlino, accusato di usare il gas come leva politica nella crisi al confine Est dell’Ucraina, dove ancora oggi sono stanziate più di settantamila truppe russe in tenuta da combattimento. Sarà un incontro Nato-Russia del 12 gennaio a tentare di risolvere l’impasse, ha annunciato oggi il ...