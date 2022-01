Gazzetta: Insigne, slitta la firma con il Toronto, il presidente Manning ha il Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne dovrà attendere ancora qualche giorno per firmare il contratto con il Toronto. Il presidente del club canadese, infatti, ha il Covid e ha dovuto rinviare il viaggio in Italia. La Gazzetta dello Sport scrive: “Dal Canada rimbalza però la voce che il presidente del Toronto, Bill Manning, ha rinviato il suo viaggio in Italia perché avrebbe contratto il Covid. Ora dunque bisognerà attendere qualche giorno in più per l’incontro decisivo con l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, previsto inizialmente per venerdì o al massimo sabato a Milano. Le parti sono in contatto da tempo e – dopo una prima offerta rifiutata da Insigne – Manning è tornato alla carica, alzando ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzodovrà attendere ancora qualche giorno perre il contratto con il. Ildel club canadese, infatti, ha ile ha dovuto rinviare il viaggio in Italia. Ladello Sport scrive: “Dal Canada rimbalza però la voce che ildel, Bill, ha rinviato il suo viaggio in Italia perché avrebbe contratto il. Ora dunque bisognerà attendere qualche giorno in più per l’incontro decisivo con l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, previsto inizialmente per venerdì o al massimo sabato a Milano. Le parti sono in contatto da tempo e – dopo una prima offerta rifiutata daè tornato alla carica, alzando ...

