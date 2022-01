Galli: “La riapertura della scuola mi preoccupa, ma il governo non si esprime, non è una tragedia perdere 15 giorni” (Di martedì 4 gennaio 2022) “La parola Dad è ormai una parolaccia, nessuno vuole tornarci. Serve, però, che si prenda in considerazione quello che può essere fatto per la riapertura della scuola in sicurezza in questa fase della pandemia. E soprattutto che si faccia partire una grande campagna di vaccinazione per i più piccoli. E se questo porta via una settimana o 15 giorni di lezioni, che possono essere recuperati successivamente, non è una tragedia. Non nego di essere preoccupato per il rientro nelle aule”. Aggiungendo, “Non nego di essere preoccupato per il rientro a scuola”, oggi il direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha espresso il suo disappunto rispetto ad un rientro a scuola che, ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) “La parola Dad è ormai una parolaccia, nessuno vuole tornarci. Serve, però, che si prenda in considerazione quello che può essere fatto per lain sicurezza in questa fasepandemia. E soprattutto che si faccia partire una grande campagna di vaccinazione per i più piccoli. E se questo porta via una settimana o 15di lezioni, che possono essere recuperati successivamente, non è una. Non nego di essereto per il rientro nelle aule”. Aggiungendo, “Non nego di essereto per il rientro a”, oggi il direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, Massimo, ha espresso il suo disappunto rispetto ad un rientro ache, ...

