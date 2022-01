Galaxy S21 FE ufficiale | specifiche | uscita | prezzo

Leggi su pantareinews

(Di martedì 4 gennaio 2022)S21 FE è, Samsung ha presentato l’ultimo e più economico modello della serie al CES di Las Vegas. Il COVID e la variante omicron non hanno fermato la fiera della tecnologia che ogni anno dà il via alle novità che vedremo sul mercato, in particolare TV e Monitor. Come fatto con ilS20 FE alla fine del 2020, Samsung coglie alcune delle migliori caratteristiche della linea S21 e le inserisce in questo dispositivo più piccolo ed economico. RecensioneS21 Ultra: enorme, potente, costosotecnicheS21 FE Schermo: Display AMOLED 2X dinamico FHD+ da 6,4 pollici Frequenza di aggiornamento Super Smooth 120Hz Frequenza di campionamento del tocco 240Hz in modalità gioco Eye Comfort Shield con controllo della luce blu basato sull’intelligenza ...