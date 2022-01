Francia in allarme: «Vicini a 300 mila casi». Anche Parigi verso il Super Green pass come in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) «Non siamo lontani dai 300 mila contagi in un solo giorno», a dirlo, davanti al Parlamento, è stato il ministro della Salute Olivier Véran. Intanto riprende il dibattito parlamentare sul Super Green pass che era stato interrotto ieri sera a causa di alcuni deputati dell’opposizione che avevano detto di non voler proseguire la discussione di notte. Il dibattito riprenderà a fine pomeriggio. Intanto, dopo che il governo ha attaccato «l’associazione degli irresponsabili», così li ha chiamati riferendosi soprattutto ad estrema destra ed estrema sinistra con la partecipazione di parlamentari dei Républicains, è arrivata la presa di posizione Valérie Pécresse, candidata di quest’ultimo partito alle presidenziali: «Non ci opporremo al testo di legge sul pass vaccinale né al Senato né in Assemblée Nationale», ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) «Non siamo lontani dai 300contagi in un solo giorno», a dirlo, davanti al Parlamento, è stato il ministro della Salute Olivier Véran. Intanto riprende il dibattito parlamentare sulche era stato interrotto ieri sera a causa di alcuni deputati dell’opposizione che avevano detto di non voler proseguire la discussione di notte. Il dibattito riprenderà a fine pomeriggio. Intanto, dopo che il governo ha attaccato «l’associazione degli irresponsabili», così li ha chiamati riferendosi soprattutto ad estrema destra ed estrema sinistra con la partecipazione di parlamentari dei Républicains, è arrivata la presa di posizione Valérie Pécresse, candidata di quest’ultimo partito alle presidenziali: «Non ci opporremo al testo di legge sulvaccinale né al Senato né in Assemblée Nationale», ...

