FOTO | Keith Lee mostra il suo nuovo look alla Samuel L Jackson e guarda al futuro

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 gennaio 2022)Lee è stato assente dWWE per un bel po’ di mesi. A causa di ciò, molti fan hanno iniziato a preoccuparsi del suo status nella compagnia. Leefine è tornato e ha dichiarato che ha approvato la strategia di Vince McMahon per il suo personaggio. Sfortunatamente però,è stato tra le diverse Superstar della federazione licenziate di recente. Subito dopo il suo rilascio,ha chiarito che la gimmick del Bearcat non era affatto una sua idea. Il post Recentemente, ha scelto il suo Twitter per caricare unadi se stesso diin allenamento.ha scherzato sul fatto che anche il suoL.è quasi pronto. Ha poi chiarito che ...