Fortnite: Come sbloccare GRATIS gli Spray di Cobra Kai (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo aver lanciato la collaborazione con Cobra Kai nel negozio oggetti di Fortnite, Come riportato sul sito ufficiale, Epic Games offre a tutti i giocatori la possibilità di ottenere gratuitamente gli Spray di Cobra Kai, partecipando alla Coppa All Valley che si terrà l'8 Gennaio. La competizione questa volta andrà giocata in singolo e premierà i migliori di ogni regione con uno Spray esclusivo. Dunque a differenza delle Coppe in cui in genere viene richiesta la partecipazione di almeno due giocatori, questa volta potrete giocare da soli, indipendentemente dalla piattaforma o regione in uso, ogni regione specifica avrà il suo Spray, ma considerando che potrete cambiare regione, avete la possibilità di vincerli tutti, ad ogni modo a seguire vi riportiamo tutti i ...

