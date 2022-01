Floridia: 'Quarantena in base a ordine e grado. Risorse per aerazione, tracciamento, Ffp2 e rinnovo personale' (Di martedì 4 gennaio 2022) Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Fatti&Misfatti' su Tgcom24: "In base all'ordine e al grado di scuola, si definirà il tempo migliore per far stare gli studenti in Quarantena e per farli ... Leggi su tecnicadellascuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Fatti&Misfatti' su Tgcom24: "Inall'e aldi scuola, si definirà il tempo migliore per far stare gli studenti ine per farli ...

