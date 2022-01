Fiorentina-Udinese a rischio Sette calciatori friulani positivi L’Asl può bloccare la trasferta

(Di martedì 4 gennaio 2022) E' a forte, la disputa della partita, in calendario per la sera della Befana, 6 gennaio 2022, alle 2045: l'deve fare i conti con la risalita dei contagi. La società friulana ha fatto sapere di avere 9: 7, più due componnti del gruppo squadra. Quinndi sembra molto probabile (a Udine lo danno praticamente per scontato) che l'Asl territoriale possa decidere di vietare laa Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

La garain programma giovedì 6 gennaio è a forte rischio, come riportato dall'Ansa. Nei classici tamponi pre partita, da effettuare nelle 48 ore precedenti alla gara, infatti sono emerse ...La terza partita della prossima giornata che potrebbe saltare è. I friulani comunicano che 'in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i ...Continua a tenere banco l’ondata di positivi nel calcio e in Serie A anche oggi si sono registrati nuovi importanti casi UDINE. L’Udinese ha comunicato la positività di 7 giocatori più 2 componenti de ...Ritorna il campionato e la Lega Calcio di Serie A fornisce come di consueto le statistiche relative alla prossima giornata, la prima di ritorno. Ecco il focus riguardante Fiorentina-Udinese, gara che.