Fiorentina | Ikoné si presenta «voglio contribuire al bel progetto della società»

Advertising

acffiorentina : Jonathan Ikoné è un nuovo calciatore viola ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Ikone - acffiorentina : Il primo gol in partitella di Ikone ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Ikone - acffiorentina : E' arrivato Ikone! Acquista ora la sua maglia! ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - GuidoBanchelli : Il direttore Barone alla presentazione di J.ikonè è stato trasparente ed esemplare! Mi è piaciuto tantissimo anche… - masolinismo : RT @PaMarcantonio: ???? #Ikoné: 'Sono alla @acffiorentina per rilanciarmi. #Mbappe anche è molto contento della mia scelta. Perché Firenze? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ikoné

Commenta per primo In occasione della presentazione ufficiale di Jonathancome nuovo calciatore della, è intervenuto il ds viola Daniele Pradè , del quale vi riportiamo le dichiarazioni: 'è un ragazzo solare, ha grande voglia. E' stata un'operazione ...Commenta per primo Joe Barone , direttore generale della, ha risposto ad alcune domande a margine della presentazione di: ' L'intervista di Vlahovic? Non è stata concordata con la società . Per quel che ci risulta non ci sono nuove aperture ...