Fico convoca le Camere per l’elezione del Presidente della Repubblica

(Di martedì 4 gennaio 2022) per il prossimo 24 gennaio alle ore 15 “IlCamera dei deputati, Roberto, sentito ildel Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, hato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, perdel”. Leggi anche: Elezione del, ecco come avviene Dunque, il prossimo 24 gennaio potremmo già conoscere il nome del tredicesimoitaliana. Saranno più di mille i Grandi elettori a votare il nuovo ...

Advertising

repubblica : Quirinale, Fico convoca il Parlamento: la prima votazione il 24 gennaio - TgLa7 : #Quirinale, Fico convoca Parlamento il 24 gennaio alle 15 - CasilinaNews : Elezioni Presidente della Repubblica: Fico convoca il Parlamento il prossimo 24 gennaio - ESComunicazione : ?? Elezione #PresidentedellaRepubblica, @Roberto_Fico convoca #Parlamento in seduta comune ?????Lunedì 24 gennaio al… - TelevideoRai101 : Colle, Fico convoca seduta comune il 24 -

Ultime Notizie dalla rete : Fico convoca

Il presidente della Camera Robertoha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per eleggere il presidente della Repubblica . L'avviso di convocazione, ...Il presidente della Camera Robertoha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per eleggere il presidente della ...Si parte per il dopo Mattarella. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati ...Roma, 4 gen. (askanews) - Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento ...