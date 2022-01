Fico convoca il Parlamento per l’elezione del presidente della Repubblica. La prima votazione per il Quirinale ci sarà il 24 gennaio alle 15 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, come preannunciato nei giorni scorsi (leggi l’articolo) e sentito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per l’elezione del presidente della Repubblica. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 gennaio. “Nelle prossime due settimane – scrive Fico su Facebook -, all’attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) IlCamera dei deputati, Roberto, come preannunciato nei giorni scorsi (leggi l’articolo) e sentito ildel Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, hato ilin seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 2415, perdel. L’avviso dizione verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4. “Nelle prossime due settimane – scrivesu Facebook -, all’attività ordinariaCamera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per ...

