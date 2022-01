Feste complicate per Antonella Clerici: “Tutti noi siamo stati toccati da questa famosa variante” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’augurare buon anno Antonella Clerici aveva già confidato sui social che per lei il Natale è stato triste e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi racconta come ha passato le Feste. E’ Francesca Marsetti a porre alla conduttrice la stessa domanda che la Cleric fa a Tutti i suoi cuochi, i suoi ospiti. Come ha passato le Feste Antonella Clerici? Sorride, sta bene ma anche queste Feste non sono state quelle a cui eravamo abituati, quelle che un tempo erano la normalità. “Sono stata lontana dalla mia famiglia e penso di potere parlare a nome di Tutti… E’ stato un Natale complicato anche questo, diciamo anche questo perché è stato un Natale un po’ così per Tutti. Certo meno grave dal punto di vista ospedaliero ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’augurare buon annoaveva già confidato sui social che per lei il Natale è stato triste e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi racconta come ha passato le. E’ Francesca Marsetti a porre alla conduttrice la stessa domanda che la Cleric fa ai suoi cuochi, i suoi ospiti. Come ha passato le? Sorride, sta bene ma anche questenon sono state quelle a cui eravamo abituati, quelle che un tempo erano la normalità. “Sono stata lontana dalla mia famiglia e penso di potere parlare a nome di… E’ stato un Natale complicato anche questo, diciamo anche questo perché è stato un Natale un po’ così per. Certo meno grave dal punto di vista ospedaliero ma ...

