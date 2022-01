Fedez scherza con Morandi | «Sono l’unico che può capirti Mi candido per gestire i tuoi social» – Il video

(Di martedì 4 gennaio 2022) «Forseche può veramente». Cosìhato e ha espresso solidarietà a Giannicon una serie di storie su Instagram. Nessuno meglio di lui può capire il disagio del cantautore italiano, quasi eliminato dal Festival di Sanremo per aver accidentalmente pubblicato suiframmenti della sua canzone, che sarebbe dovuta rimanere inedita fino al debutto sul palco dell’Ariston. Anchel’anno scorso incappò in un episodio del tutto simile con la sua Chiamami per nome, canzone con la quale ha ottenuto il secondo posto insieme alla collega Francesca Michielin. Anche in quel caso la Rai decise di chiudere un occhio sulla questione, permettendo al rapper in coppia con Michielin di partecipare alla competizione. Su uno ...

