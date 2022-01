Federico Bernardeschi malato? Il dramma segreto che nessuno sapeva (Di martedì 4 gennaio 2022) Federico Bernardeschi si racconta e tra i vari temi parla del problema al cuore che poteva compromettergli la carriera. Federico Bernardeschi (Getty Images)Bernardeschi a cuore aperto e, in questa circostanza, è proprio il caso di dirlo; l’esterno bianconero, uno dei migliori giocatori della Juventus tra il trenta novembre ed il ventuno dicembre, si è raccontato senza peli sulla lingua. Tanti i temi affrontati tra cui uno delicatissimo che nessuno conosceva perché è una di quelle cose che vuoi tenere per te stesso e di cui fai fatica a parlare con serenità. Juventus Napoli, il ricordo dei tifosi di una notte speciale Bernardeschi, problema al cuore: “Potevo smettere di giocare” La sfida più difficile della carriera, Bernardeschi ha dovuto affrontarla a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022)si racconta e tra i vari temi parla del problema al cuore che poteva compromettergli la carriera.(Getty Images)a cuore aperto e, in questa circostanza, è proprio il caso di dirlo; l’esterno bianconero, uno dei migliori giocatori della Juventus tra il trenta novembre ed il ventuno dicembre, si è raccontato senza peli sulla lingua. Tanti i temi affrontati tra cui uno delicatissimo checonosceva perché è una di quelle cose che vuoi tenere per te stesso e di cui fai fatica a parlare con serenità. Juventus Napoli, il ricordo dei tifosi di una notte speciale, problema al cuore: “Potevo smettere di giocare” La sfida più difficile della carriera,ha dovuto affrontarla a ...

