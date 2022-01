Federica Nargi, vacanze in famiglia alle Maldive (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ex velina e il futuro sposo, con le figlie Sofia e Beatrice, hanno iniziato il nuovo anno nel paradiso caraibico. E da laggiù, via Instagram, ci raccontano le giornate di una famiglia sempre più felice Leggi su vanityfair (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ex velina e il futuro sposo, con le figlie Sofia e Beatrice, hanno iniziato il nuovo anno nel paradiso caraibico. E da laggiù, via Instagram, ci raccontano le giornate di unasempre più felice

Advertising

becca22cr7 : @Terrucch @4ndrei_l @MartyCippy @perchetendenza Questo è un altro discorso, però prendi alcune modelle, per esempio… - VanityFairIt : Le vacanze dei famosi: tra tuffi e selfie di rito, il 2022 è iniziato all'insegna del relax e del divertimento. Tut… - zazoomblog : “Che tocco di f…oto” Federica Nargi l’addio che nessuno si aspettava: “Goodbye…” La FOTO in bikini ha compiuto una… - gdzingaro : RT @dea_channel: La divina Federica Nargi alle Maldive????????????????????? - sportli26181512 : Federica Nargi: capodanno (in bikini) alle Maldive FOTO: Federica Nargi e Alessandro Matri si stanno godendo le vac… -