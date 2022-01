Far gol di tacco da lì è impossibile? Guardare per credere (Di martedì 4 gennaio 2022) Chi l'ha detto che solo i grandi campioni possono riuscire in grandi giocate? Questo colpo di tacco da posizione impossibile ha fatto il giro del web Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Chi l'ha detto che solo i grandi campioni possono riuscire in grandi giocate? Questo colpo dida posizioneha fatto il giro del web

Advertising

pisto_gol : Qualità, quantità, idee: il 2:2 tra Chelsea e Liverpool è stato spettacolo allo stato puro, a conferma che la Premi… - alexcobra11 : Un 2000 con oltre 700 minuti in prima squadra, con 4 gol segnati e 3 assist in Liga senza esser andato in prestito… - patpotjuventino : @alei1004 @vdi_vendetta @Silvia_Mio86 Dopo due crociati ha fatto gol per due anni. Ma tu dove stavi? due stagioni c… - AC_1908 : RT @Formigoal: #AccaddeOggi ?? 4 Gennaio 1998 Vincere un pallone d'oro e far capire il perché #Ronaldo mostra al pubblico di San Siro il… - 22Militico : RT @Formigoal: #AccaddeOggi ?? 4 Gennaio 1998 Vincere un pallone d'oro e far capire il perché #Ronaldo mostra al pubblico di San Siro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Far gol Far gol di tacco da lì è impossibile? Guardare per credere Chi l'ha detto che solo i grandi campioni possono riuscire in grandi giocate? Questo colpo di tacco da posizione impossibile ha fatto il giro del web

Calciomercato, le mosse più fortunate della Serie A nel 2021 ... nei passaggi vincenti il primato spetta all'Inter, con 32 assist alla base dei 49 gol totali, ... vincitore della Ligue 1 con il Lille, mentre in avanti è arrivato Giroud sia per far rifiatare sia per ...

Allegri replica a Raiola: “De Ligt? Il nuovo passo è far gol al Cagliari" Corriere dello Sport Tzafestas, sul gol non può nulla. Antezza, match di quantità e qualità Tzafestas 6: Sul gol non può nulla. Gioca una partita accorta ed è protagonista in almeno due circostanze, fermando altrettante ottime occasioni da rete del Vastogirardi. Zanolla 6: partita diligente, ...

Chi l'ha detto che solo i grandi campioni possono riuscire in grandi giocate? Questo colpo di tacco da posizione impossibile ha fatto il giro del web... nei passaggi vincenti il primato spetta all'Inter, con 32 assist alla base dei 49totali, ... vincitore della Ligue 1 con il Lille, mentre in avanti è arrivato Giroud sia perrifiatare sia per ...Tzafestas 6: Sul gol non può nulla. Gioca una partita accorta ed è protagonista in almeno due circostanze, fermando altrettante ottime occasioni da rete del Vastogirardi. Zanolla 6: partita diligente, ...