Falcone e Borsellino sulla nuova moneta da 2 euro (Di martedì 4 gennaio 2022) Falcone e Borsellino, l'mmagine dei due giudici uccisi dalla mafia scelta per la moneta: quante in circolazione e da quando Nell'anno appena iniziato cadrà il trentennale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio dove rimasero uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le rispettive scorte. moneta da 2 euro di Falcone e BorsellinoIn omaggio ai magistrati simbolo della lotta alla mafia, la Zecca dello Stato ha coniato una moneta da 2 euro che ritrai i due con un'immagine diventata iconica. È stata incisa la foto che Tony Gentile scattò al Palazzo Trinacria a Palermo il 27 marzo 1992, pochi mesi prima delle stragi ordinate dal capo dei capi Salvatore Riina. Erano insiema a ...

