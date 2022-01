eVTOL | Volar | il futuro dell’auto volante elettrica

(Di martedì 4 gennaio 2022) La macchinasta per diventare realtà? Un’azienda inglese specializzata nella produzione diha dato vita a un prototipo su scala ridotta chiamatoAntelope: un’ipercar capace die. Magari, molto presto, potremo vedere questa meraviglia sfrecciare nei cieli delle nostre città! Il velivolo, progettato per raggiungere altitudini fino a 915 metri e una velocità di 220 chilometri all’ora (Bellwether Industries) – curiosauro.itAntelope, l’ipercar da due milioni di dollari La Bellwether Industries, azienda inglese che si occupa dal 2014 dello sviluppo di, ossia di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, vuole stupire il mondo con un’autodal design affascinante e dalla ...

