Eternals, Chloe Zhao si rivolge ai fan: "Pensate davvero che il film meriti il voto più basso nell'MCU?" (Di martedì 4 gennaio 2022) Eternals è ufficialmente il film del Marvel Cinematic Universe con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes, ma la regista Chloe Zhao non ci sta e si rivolge ai fan. La critica ha apprezzato la maggior parte dei film del Marvel Cinematic Universe, riconoscendogli un alto livello di qualità nel corso degli anni. Eternals, svolta nell'universo Marvel che ha ingaggiato la regista Chloe Zhao per portare al cinema un nuovo gruppo di personaggi dei fumetti, non è stato troppo amato ricevendo la media voto più bassa sull'aggregatore di voti Rotten Tomatoes. Ma la regista non ci sta e interpella direttamente i fan. Su Rotten Tomatoes Eternals è stato bocciato dalla critica che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)è ufficialmente ildel Marvel Cinematic Universe con il punteggio piùsu Rotten Tomatoes, ma la registanon ci sta e siai fan. La critica ha apprezzato la maggior parte deidel Marvel Cinematic Universe, riconoscendogli un alto livello di qualità nel corso degli anni., svolta'universo Marvel che ha ingaggiato la registaper portare al cinema un nuovo gruppo di personaggi dei fumetti, non è stato troppo amato ricevendo la mediapiù bassa sull'aggregatore di voti Rotten Tomatoes. Ma la regista non ci sta e interpella direttamente i fan. Su Rotten Tomatoesè stato bocciato dalla critica che ...

