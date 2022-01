Esenzione con polemica, Djokovic non si è mai vaccinato ma giocherà comunque agli Australia Open (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo giorni di ipotesi e di dichiarazioni senza troppi fondamenti, è arrivato il giorno della verità e della grande rivelazione: Novak Djokovic, a partire dal 17 prossimo, sul cemento di Melbourne, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo giorni di ipotesi e di dichiarazioni senza troppi fondamenti, è arrivato il giorno della verità e della grande rivelazione: Novak, a partire dal 17 prossimo, sul cemento di Melbourne, ...

