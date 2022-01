“Ero serena, poi…”. Valentina Autiero, momento nero per l’ex dama di UeD: cosa è successo (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ultima volta che ne avevamo parlato non era un buon momento per Valentina Autiero. l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di incontri condotto da Maria De Filippi, ha fatto preoccupare i suoi fan. In un lungo messaggio di qualche tempo fa spiegava infatti: “Bisogna fare i conti con il passato e con il presente”. E ancora Valentina confessava di sentirsi “un po’ triste e malinconica, un po’ svuotata”. E oggi come sta l’ex UeD? Beh, proprio nella mattinata di oggi, martedì 4 gennaio, Valentina ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram dove in tanti continuano a seguirla. “Sono mancata un po’, magari non ve ne frega niente – dice in un video – mi sono riposata, mi sono depurata, mi sono ripresa, sono stata influenzata, ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ultima volta che ne avevamo parlato non era un buonperdel Trono Over di Uomini e Donne, il programma di incontri condotto da Maria De Filippi, ha fatto preoccupare i suoi fan. In un lungo messaggio di qualche tempo fa spiegava infatti: “Bisogna fare i conti con il passato e con il presente”. E ancoraconfessava di sentirsi “un po’ triste e malinconica, un po’ svuotata”. E oggi come staUeD? Beh, proprio nella mattinata di oggi, martedì 4 gennaio,ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram dove in tanti continuano a seguirla. “Sono mancata un po’, magari non ve ne frega niente – dice in un video – mi sono riposata, mi sono depurata, mi sono ripresa, sono stata influenzata, ho ...

